وفاة الفنان الكويتي عباس البدري بعد صراع مع مرض السرطان

توفي الفنان الكويتي عباس البدري، منذ قليل، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد صراعٍ طويل مع المرض.

وفاة الفنان عباس البدري

كان الفنان الراحل أصيب بالسرطان منذ سنوات عدة، وحاول أن يعالجه إلا أنه انتشر في كل أنحاء جسده.

عباس البدري قدم العديد من الأغنيات والألبومات التي حققت نجاحا كبيرا في دول الخليج والوطن العربي تعاون في بداياته الغنائية مع أسماء فنية كبيرة، منها مع الملحن إبراهيم الصولة بأغنية تتصف باللون السامري، ومن أشهر أعماله أغنية «خليجية» التي حققت نجاح كبير في تسعينات القرن الماضي وتعد واحدة من نحو 200 أغنية قدمها في مسيرته.