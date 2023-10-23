مديرية العمل بأسوان تتابع إجراءات الشروط الصحية والسلامة داخل محطات الطاقة الشمسية

تابعت مديرية العمل بأسوان استعدادات شركات الطاقة الشمسية في قرية فارس بمحافظة أسوان لتنفيذ محطات الطاقة الجديدة.

وتهدف هذه الزيارات الميدانية إلى التحقق من اتباع الشركات للإجراءات القانونية والشروط الصحية والسلامة في المواقع، بالإضافة إلى توظيف سكان القرية في مراحل المشروع المختلفة، وضمهم في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة.

إقامة عدد من مشروعات الطاقة الشمسية

من جهته أكد فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، في تقرير للوزارة، أن هناك خطة عمل لمتابعة تنفيذ محطات الطاقة الشمسية في قرية فارس تشمل مراحل الاستعداد والتشغيل المؤقت والتعيين النهائي، مع التركيز على حقوق العمال وخلق بيئة عمل متوازنة بالتزامن مع حصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.

وأشار مدير المديرية إلى أن محطة فارس تعتبر ثاني أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط، وتقع في مركز كوم إمبو بأسوان على مساحة 10 آلاف متر مربع.

أسوان تحتضن عددا من المشروعات القومية بمجال الطاقة

وتعد محافظة أسوان واعدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المحطات في سبتمبر 2024 وستوفر نحو 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للسكان المحليين، بالإضافة إلى توفير سبل العيش والمواصلات.