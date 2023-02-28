شروط قرض محطات الطاقة الشمسية للمنازل من بنك مصر.. يصل لـ500 ألف جنيه

تقدم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، باقة من التمويلات المختلفة، وفقًا لاحتياجات المواطنين، مثل قرض محطات الطاقة الشمسية للمنازل من بنك مصر.

وترصد «الوطن» تفاصيل وشروط الحصول على قرض محطات الطاقة الشمسية للموظفين وأصحاب المهن والأعمال الحرة، وأصحاب المعاشات، من بنك مصر.

يمنح قرض محطات الطاقة الشمسية للمصريين من خلال برامج التمويل التالية:

- الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب/القسط الشهري.

- الموظفين بموجب إثبات الدخل.

- أصحاب المهن/ الأعمال الحرة.

- أصحاب/ مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدونه).

- أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض يصل إلى 500 ألف جنيه.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة التمويل تصل إلى 120 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض أسعار لمحطة الطاقة الشمسية معتمد من الشركة أو الشركات المتعاقدة مع البنك.

بالنسبة للموظفين:

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب/القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة:

- صورة البطاقة الضريبية.

- صورة ترخيص/ تصريح مزاولة المهنة بالنسبة للمهن الحرة.

- صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري للأعمال الحرة.

- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب المعاشات:

- بيان بقيمة المعاش الشهري من جهة صرف المعاش.

- بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

تعهد بتحويل المعاش (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

- يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة القرض.