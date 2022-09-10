الري: تنفيذ عدد من محطات الطاقة الشمسية أعلى المباني الإدارية

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة لا تألو جهداً في اتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع السياسات العامة للدولة للتخفيف من التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها السلبية وخاصة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية مصدر للطاقة النظيفة المتجددة اللازمة لتوليد الكهرباء المطلوبة لتشغيل المباني والمرافق التابعة للوزارة.

تنفيذ بعض محطات الطاقة الشمسية أعلى عدد من المباني الإدارية

وأوضح «سويلم» أنَّ الوزارة نفذت بعض محطات الطاقة الشمسية أعلى عدد من المباني الإدارية التابعة لها، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية ونقاط رصد ومراقبة المناسيب ونوعية المياه بالترع والمصارف ومحطات الرفع ومحطات الرصد المناخي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ولفت «سويلم» إلى إنشاء محطتين طاقة شمسية أعلى مبنى الوزارة بقدرة 50 إلى 80 كيلووات، حيث توفر هذه المحطات نسبة 5 إلى 20 % من إجمالي استهلاك الكهرباء بالمبنى، كما تمّ إنشاء عدد من محطات الطاقة الشمسية أعلى مبنى هيئة الصرف بقدرة 50 كيلووات، وأعلى مبنى قطاع مياه النيل بقدرة 100 كيلووات، وأعلى مبنى الإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة بقدرة 30 كيلووات، وأعلى مبنى المعاهد البحثية بالقناطر الخيرية والتابع للمركز القومى لبحوث المياه بقدرة 90 كيلووات.

وفي الهيئة المصرية للسد العالي وخزان أسوان، وأعلى مبنى الاستراحات بالزلازل بقدرة 100 كيلووات وأعلى المركز الثقافي الأفريقي ومتحف النيل بقدرة 50 كيلووات.

تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا جوفيا بالوادي الجديد

كما تم تركيب منظومة لـ الطاقة الشمسية لـ 85 بئرا جوفيا بمحافظة الوادي الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات والتحكم في معدلات السحب من المخزون الجوفي، وبما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفي في ظل الاعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط بما يتيح للخزان الجوفي استعاضة مناسيبه أثناء فترات الليل.

تشغيل 400 موقع لشبكات التليمتري ومحطات الرصد المناخي باستخدام الطاقة الشمسية

وعلى مستوى تشغيل شبكات الرصد والاتصالات «التليمتري» المستخدمة في مراقبة مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع، بالإضافة لمحطات الرصد المناخي، إذ تمّ تشغيل 400 موقع رصد باستخدام الطاقة الشمسية وبما يضمن استدامة تشغيل هذه الشبكات على مدار الساعة.