الجمعية الشرعية الرئيسية ترسل 212 طن مساعدات إلى فلسطين

أرسلت الجمعية الشرعية الرئيسية مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، للتخفيف من وطأة الحرب المتواصلة ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وقال الأمين العام للجمعية الشرعية، مصطفى إسماعيل، إن القافلة تأتي بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة والتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وتأتي ضمن القوافل التي تجهز لها الجمعية، المحملة بالمستلزمات الطبية والإغاثية.

مساعدات إنسانية

وأوضح أن القافلة الأولي تضم 10 شاحنات بحمولة 212 طن، بتكلفة 3 ملايين جنيه و800 ألف جنيه، وهي عبارة عن 8 شاحنات تحمل 180 طن دقيق، وشاحنتين تحملان 32 طن- 2000 كرتونه مياه (40 ألف زجاجة)، ومواد غذائية سريعة التحضير (جبنة- مربي- حلاوة طحينة وغيرها).

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به الجمعية الشرعية الرئيسية تجاه أهلنا في فلسطين، واتساقًا مع الموقف المصري المهم حكومة وشعبًا، آملين أن يسهم ذلك في التخفيف من وطأة المحنة التي يعانون منذ أكثر من أسبوعين وأثرت على مختلف مناحي الحياة.