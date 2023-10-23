وصول طائرة مساعدات من «الصحة العالمية» إلى مطار العريش لنقلها إلى غزة

استقبل مطار العريش الجوي، اليوم، طائرة مساعدات قادمة من الإمارات، تابعة لمنظمة الصحة العالمية، تمهيدًا لإدخال محتوياتها إلى غزة عبر معبر رفح البري، حسب ما أفادت به فضائية إكسترا نيوز.

وتسلم الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات التي وصلت على متن الطائرة.

وسبق واستقبل مطار العريش شحنة مساعدات قادمة من العراق، تضمنت 9 أطنان مواد غذائية، وطائرة مساعدات قادمة من الكويت ضمّت 40 طنًا من المواد الغذائية والطبية و3 سيارات إسعاف مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة.