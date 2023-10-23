مطار العريش يستقبل ثاني طائرة اليوم تحمل مساعدات للفلسطينيين في غزة

استقبل مطار العريش اليوم الاثنين، طائرة شحن محملة بالمساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة، وهي الطائرة الثانية على مدار اليوم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

واستقبل مطار العريش، في وقت سابق اليوم الاثنين، طائرة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيداً لإدخال محتوياتها إلى غزة عبر معبر رفح البري، حسب ما أفادت فضائية «إكسترا نيوز».

وتسلم الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات التي وصلت على متن الطائرة، قبل نقلها إلى الجانب الفلسطيني.

واستقبل مطار العريش، على مدار اليومين الماضيين، عدداً من طائرات الشحن المحملة بالمساعدات الإنسانية، من ضمنها طائرة قادمة من العراق محملة بنحو 9 أطنان من المواد الغذائية، وطائرة مساعدات قادمة من الكويت، تحمل 40 طناً من المواد الغذائية والطبية و3 سيارات إسعاف مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي ومن الجمعية الكويتية للإغاثة.