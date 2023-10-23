«القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات حية لعمليات القصف الإسرائيلي على غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات حية للقصف العنيف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي كانت حاضرة في حديث منى عوكل، مراسلة القناة في غزة.

وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء القطاع جرّاء القصف الإسرائيلي، حيث تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي أقصى درجات العنف ضد المدنيين من سكان قطاع غزة.

وأكدت «القاهرة الإخبارية» أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين محافظة وأخرى، ولا يفرق أيضًا بين جميع مناطق غزة، ولا الشمال ولا الشرق ولا حتى الجنوب التي يتوجه إليها من دمرت الطائرات بيوتهم وعائلاتهم.

وكان جيش الاحتلال قد طالب سكان قطاع غزة في المناطق الشمالية والشرقية بالتحول إلى المناطق الجنوبية، وما زال القصف الإسرائيلي والغارات مستمرة حيث إن حجم الفوارق الزمنية بين قصف وآخر لا يُقاس في بعض الأحيان بالدقائق بل تصل إلى ثوانِ.