أمال ماهر تدعم غزة بمقطع من أغنيتها الشهيرة «عربية يا أرض فلسطين»

حرصت الفنانة أمال ماهر، على دعم الشعب الفلسطيني من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشاركت الفنانة أمال ماهر جمهورها بمقطع من أغنيتها الشهيرة «عربية يا أرض فلسطين» وعلقت عليها بنفس عنوان الأغنية.

وتقول كلمات الأغنية:

عربية يا أرض فلسطين

قدس ومهد وعهد ودين

إنجيل.. قرآن

وجرس وأذان

يذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على دعم الشعب الفلسطيني منهم الفنانة أنغام وشيريهان وكنده علوش وحلا شيحا ودينا الشربيني وأمينة خليل ودنيا سمير غانم وحسن الرداد وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وعمرو دياب وغيرهم الكثيرين.