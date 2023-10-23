هبة الأباصيري: أمهات فلسطين لا يلدن أطفالا.. «بيخلفوا شهداء»

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إن الوضع في فلسطين سيئ للغاية ومؤلم، ولم يستطع أحد ينسى هذه المشاهد العصيبة، وجميع منصات التواصل الاجتماعي امتلأت بالفيديوهات التي تخلع القلب والمأساوية من الأطفال، وهي تعبر عن أن الشعب الفلسطيني قوي ومتمسك بالحياة ولن يترك أرضه.

تربية على الإرادة القوية

أوضحت «الأباصيري» خلال تقديمها برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية «Cbc» اليوم: أن «من بين تلك المشاهد، استوقفني فيديو يرصد تدريب أطفال من أهالي قطاع غزة على إنقاذ أي شخص مصاب، وكأن والديهم ربوهم على الإرادة القوية»

الأمهات في فلسطين وقطاع غزة مش بيخلفوا أطفال

وتابعت الأباصيري: «الأمهات في فلسطين وقطاع غزة مش بيخلفوا أطفال، دول بيخلفوا شهداء، لديهم قناعة ويقين، بأنهن يحملن أطفالهن الشهداء ملائكة بمنتهى الإيمان والصبر، محتسبينهم شهداء عند الله، مشهد يؤكد لكل إنسان يشاهد هذه المشاهد، أن هذا الشعب لم يترك أرضه بأي حال من الأحوال».