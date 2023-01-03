ضبط سلع تموينية منتهية الصلاحية في حملة بمركز العدوة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على القطاعات الخدمية كافة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف المتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

حملة تموينية وتفتيشية على الأسواق

في السياق اذته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، بالتعاون مع التموين والإدارة الصحية والطب البيطري، حملة تموينية وتفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة والمنافذ الغذائية والمخابز البلدية بدائرة المركز، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

عرض سلع منتهية الصلاحية

وقال أحمد خلف عبدالعزيز، رئيس مركز العدوة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر للمخالفين، وجاءت ما بين «ذبح خارج السلخانة - عرض سلع غذائية منتهية الصلاحية – عدم وجود شهادات صحية - عدم الإعلان عن الأسعار - عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية - منتجات مجهولة المصدر»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.