«صحة المنيا» تطلق قافلة مجانية في ديرمواس ضمن مبادرة حياة كريمة غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا قافلة طبية علاجية بمقر المركز الطبي، بمدينة ديرمواس على مدار يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بصحة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية

تقديم الخدمات الطبية المجانية

وتنطلق القافلة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الانف والاذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

تحويل بعض الحالات إلي المستشفيات

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.