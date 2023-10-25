تكليف الدكتورة رشا فوزي بإدارة القوافل العلاجية في الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتكليف الدكتورة رشا فوزي عبد الواحد مسامير، مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، للعمل منسقًا للقوافل والمبادرات بمحافظة الإسكندرية لمدة 3 أشهر منذ صدور القرار.

رفع كفاءة المنظومة الصحية

وأكد محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أن ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المنظومة الصحية وتكثيف القوافل والمبادرات الخدمية، متمنيًا لها التوفيق والسداد في المهام المسندة إليها.

جدير بالذكر أن إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تنظم قوافل تشمل تخصصات «لباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – أنف وأذن وحنجرة» ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبي متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي.

استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

‏‎وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.