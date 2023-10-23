محافظ الإسكندرية: تعيين 3444 شابا وفتاة بالقطاع الخاص خلال الشهر الماضي

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن مديرية العمل بالمحافظة، برئاسة المهندس محمد كمال، تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، حيث تم تعيين 3444 شابا وفتاة من مختلف المؤهلات و126 شابا وفتاة من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن محافظة الإسكندرية تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتهيئة سبل العيش الكريم لهم، بالإضافة إلى رعاية ذوي الهمم والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

تعيين 1093 شابا وفتاة دون مؤهلات

ومن جانبه؛ أشار مدير المديرية إلى أنه تم تعيين نحو 2351 شابا وفتاة من حملة المؤهلات العليا، بالإضافة إلى تعيين 1093 شابا وفتاة من غير حملة المؤهلات خلال الشهر الماضي.

توفير فرص عمل مناسبة لشباب الإسكندرية

ولفت إلى أن المديرية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للعديد من شباب المحافظة، وعلى الراغبين في التعرف على فرص العمل المتوفرة التوجه إلى الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية خلف نقابة الأطباء بمنطقة سموحة.