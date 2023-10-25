«مزايا ومخاطر الذكاء الصناعي» ندوة علمية بجامعة المنصورة الجديدة

نظمت جامعة المنصورة الجديدة ندوة علمية بعنوان مزايا ومخاطر الذكاء الصناعي، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم.

وأكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حرص الجامعة على تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وريادة الأعمال وعلى تنمية قدراتهم الذهنية والثقافية لإعداد خريج بشخصية متكاملة، مشيراً إلى ضرورة زيادة التوعية بالمستجدات التقنية الحديثة والتطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، وإلى جهد الدولة والجامعة في إعادة صياغة البرامج التعليمية بما يتماشى مع التطورات التقنية.

استحداث وتطوير كليات لوظائف المستقبل

وبحسب البيان أشار رئيس الجامعة، إلى نجاح الجامعة في تأسيس والبدء في استحداث وتطوير كليات لوظائف المستقبل، تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وذلك للوصول للريادة بين جامعات الجيل الرابع وتوفير وظائف المستقبل، بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل ودعم احتياجات الدولة الوطنية، مؤكدًا حرص جامعة المنصورة الجديدة على سد الفجوة المعرفية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم المعاصر، وإمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث بمنظور متطور وأساليب وتقنيات حديثة.

الذكاء الاصطناعي يساهم في دعم ذكاء الأعمال

وتابع الدكتور عبد القادر محمد مبارك عميد كلية الأعمال بالجامعة، الذكاء الاصطناعي يساهم في دعم ذكاء الأعمال، وحل الكثير من المهام الصعبة المعقدة ويتعامل مع البيانات الضخمة بدقة متناهية وفي وقت لا يذكر، كما أنه يساهم في تحسين وتطوير الموارد البشرية، كما يساعد على بناء الرؤى المؤسسية القابلة للتنفيذ، والرشد في صناعة القرار.

فكرة الذكاء الاصطناعي قديمة جدا وليست حديثة

ويتابع الدكتور إبراهيم معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات جامعة المنصورة الجديدة ، مقدمة عن الذكاء الاصطناعي المصطلحات والمبادئ، تطبيقات الذكاء الصناعي في مجال إدارة الأعمال واتخاذ القرار، وأن فكرة الذكاء الاصطناعي قديمة جدا وليست حديثة كما يعتقد البعض، وتحدث عنها العلماء منذ عام 1950، وأعلن لأول مرة عن جملة الذكاء الاصطناعي عام 1956 في إحدى المؤتمرات العلمية، وقسم العلماء في ذلك الوقت برامج الذكاء الاصطناعي، تتكون من مدرستين مختلفتين أو برنامجين، الأول ذكاء اصطناعي قوي، والثاني برنامج ذكاء اصطناعي دقيق وينفذ المهام بدقة وكفاءة عالية، وبالتالي تكون مفيدة للإنسان، ومرورا بالوقت تم تغيير الذكاء الاصطناعي التطبيقي وتطويره، أن يكون قادرا على ترجمة وثيقة كاملة بدقة عالية جدا، باللغتين العربية الإنجليزية.

وأشار إلى تواجد جراح روبوت ناتج عن الذكاء الاصطناعي ويعمل بدقة عالية، وتم إطلاق اسم الحاسبات والذكاء الاصطناعي على الكليات الحديثة لدراسة برامج الذكاء في جامعات مصر المختلفة، وظهر هذا جليا في الجامعات الأهلية مثل جامعة المنصورة الجديدة، والذي ينقسم فيها الذكاء إلى برنامجين أحدهما في علوم الذكاء الاصطناعي، والآخر في هندسة الذكاء الاصطناعي.