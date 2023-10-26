نادية زخاري: المرأة تعيش أزهى عصور تمكينها في عهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة نادية زخاري، رئيس اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، ووزيرة البحث العلمي الأسبق، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، إن المرأة تعيش الآن في أزهى عصورها، فقد حدد الرئيس السيسي عام 2017 عام المرأة المصرية، وكانت أول هدية للمرأة في هذا العام تعيين امرأة في منصب المحافظ، ناهيك عن زيادة عدد الوزارات والنائبات والقاضيات، كما أنشأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا جوائز تقديرية وتشجيعية مخصصة للمرأة، وأيضا جامعة القاهرة استحدثت جائزة الأميرة فاطمة التي وجهت للمرأة الباحثة.

ندوة علمية في جامعة المنصورة الجديدة

جاء ذلك خلال ندوة علمية في جامعة المنصورة الجديدة استقبلها خلالها الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وحضور أمين عام الجامعة وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، في إطار استراتيجيات العمل والنشاط بجامعة المنصورة الجديدة.

نشر الصورة الإيجابية المشرفة للمرأة المصرية

وبحسب بيان صحفي لجامعة المنصورة الجديدة، أشادت بدور اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، في نشر الصورة الإيجابية المشرفة للمرأة المصرية خاصة في مجال البحث العلمي، كما أعطت فكرة مبسطة عن اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم منذ نشاءتها في عام 2003.

وكان ذلك استجابة لطلب لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الفضل في إنشائها يرجع إلى الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة.

وأشادت بالدور العظيم الذي قام به رئيس الجامعة الدكتور معوض الخولى وفريق العمل معه حتى ظهر الجامعة بهذا الشكل المشرف فى أقصر وقت ممكن، كما وجهت الشكر إلى الدكتورة نجوى نوار استاذ الكيمياء بعلوم المنصورة التي نظمت الندوة مع أعضاء اللجنة والمتحدثين والحضور.

الخولي: تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

وفي كلمته، أعرب «الخولي»، عن ترحيبه بالندوة الأولى التي تعقدها جامعة المنصورة الجديدة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم ، ضمن سلسلة من الندوات المشتركة لتعزيز التعاون بين الطرفين في نشر المعرفة، وتفعيل التعاون البناء بين كافة المؤسسات.

وأكد رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وريادة الأعمال وعلى تنمية قدراتهم الذهنية والثقافية لإعداد خريج ذو شخصية متكاملة، مشيراً إلى ضرورة زيادة التوعية بالمستجدات التقنية الحديثة والتطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، وإلى جهد الدولة والجامعة في إعادة صياغة البرامج التعليمية بما يتماشى مع التطورات التقنية.