محافظة القاهرة تتوسع في مبادرة «معا ضد الغلاء» لتوفير السلع بسعر مناسب

وجّه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نواب المحافظ ورؤساء الأحياء، بتذليل العقبات للتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية والشوادر ودعم الشركات والجمعيات والسلاسل في إقامة معارض والمشاركة في مبادرة «معا ضد الغلاء»؛ لتوفير السلع واللحوم وكل مسلتزمات الأسر بأسعار مخفضة قبل دخول شهر رمضان المقبل.

مبادرة معا ضد الغلاء

ومن جانبه، أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، جولة بمنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعدد من المواقع، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة بإقامة المعارض والشوادر بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، ومتابعة مبادرة محافظة القاهرة «معا ضد الغلاء» بالتنسيق مع الجهات المشاركة لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.

التوسع في معارض السلع

وأكد اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، أن المحافظة بالتنسيق مع الغرف التجارية والتجار، تعمل على التوسع في المعارض لصالح المواطن ومواجهة موجة الغلاء، وتوفير كل السلع بجميع الأحياء، وتكثيف الشوادر مع الحفاظ على الشوارع وعدم الإضرار بالطريق العام والوصول للمواطن في أي مكان، مشيرا إلى أنه يتم توفير سيارات متنقلة ومعارض ثابتة من خلال وزارتي التموين والداخلية؛ لتلبية احتياجات المواطن في كل مكان بالقاهرة .

كما خصصت محافظة القاهرة خطا ساخنا لتلقي شكاوى المواطن بشأن ارتفاع الأسعار أو وجود عيوب في السلع، مع التشديد على تكثيف الحملات بالأحياء، وذلك بالتنسيق مع التموين للمرور على الأسواق والمحلات؛ لمتابعة السلع وجودتها واستقرار الأسعار.