موعد مولد سيدي إبراهيم الدسوقي 2023.. الافتتاح والليلة الختامية

ينتظر مئات الآلاف من البشر موعد الليلة الختامية لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي 2023، في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، التي تقع في شمال دلتا مصر، بعدما عادت حلقات الذكر والاحتفالات به من جديد بعد توقف، جراء انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

مولد سيدي إبراهيم الدسوقي يستقبل 2.5 مليون زائر

بينما يستقبل مولد الرجبي «مولد سيدي إبراهيم الدسوقي»، في محافظة كفر الشيخ، كما يطلق عليه أتباع المذهب الصوفي في مصر، وهو المولد المصغر للعارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، نحو 2.5 مليون شخص، من جميع محافظات مصر، والدول العربية، وكذلك الأوروبية.

موعد مولد سيدي إبراهيم الدسوقي والليلة الختامية

وكشف مصدر مطلع بمديرية أوقاف محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد مولد سيدي إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ، سيكون يوم الجمعة المقبلة، بينما تكون الليلة الختامية يوم الخميس 26 من الشهر ذاته.