سياسيون يشيدون بجهود مصر الدبلوماسية تجاه القضية الفلسطينية: تجلب السلام للمنطقة

أكد خبراء سياسيون، أنّ مصر تبذل جهودًا دبلوماسية وإنسانية كبيرة لوقف الحرب في غزة، واحتواء التصعيد المستمر في المنطقة.

وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية لـ«الوطن»، إنّه منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وعملت الدولة المصرية جاهدةً لدعم الأهالي في قطاع غزة، مُستعملةً في ذلك السبل الممكنة من أجل جلب السلام إلى الأراضي الفلسطينية.

وأوضح فهمي أنّ الرئيس السيسي حرص على تقديم الدعم الدبلوماسي للقضية والإنساني للأشقاء في غزة، وتمكن خلال خطاباته على مدار هذه الفترة أن يرسل للعالم كله موقف الدولة المصرية من الأحداث الجارية بكل وضوح، كما كان حريصا دوما على إعلان رسائل مهمة في كل مرة يتحدث فيها عن المطالبة بوقف إطلاق النار، إلى الإصرار على دخول المساعدات لقطاع غزة، وتحديد مسار للقضية الفلسطينية.

وأكد فهمي أنّ الوضع الحالي في المنطقة يحتاج إلى موقف دولي قوي، والتنسيق بين جميع الأطراف لاتخاذ قرارات سليمة، متابعا: «الجميع يثمّن موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية وتأكيده على أنّ أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في هذا الأمر».

ولفت إلى أنّ الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الدولة المصرية نجحت في جني ثمارها، حيث بدأ يتكون رأي عام حيادي لدى العالم حول الوضع في قطاع غزة.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ قمة القاهرة للسلام كانت خير وسيلة دبلوماسية استخدمتها مصر من أجل خلق رأي عام أكثر حيادا تجاه القضية الفلسطينية، ونقل الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب الشقيق داخل قطاع غزة، إضافة إلى الاتصالات المستمرة التي يجريها الرئيس السيسي مع زعماء وقادة الدول في هذا الإطار.

وأكد أنّ الجهود المبذولة على الصعيد الدبلوماسي من شأنها أن تسيطر على التصعيد المستمر داخل قطاع غزة، مشيدا بتمكن الدولة من فرض إرادتها في مسألة عبور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري.

وفي نفس ذات السياق، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ مصر بقيادة الرئيس السيسي، تركز جهودها من أجل أن يعم السلام على فلسطين والمنطقة كافة، واتخذت مصر بالفعل العديد من الخطوات الجادة والمهمة لاحتواء تصعيد الأوضاع في قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ مصر بذلت العديد من الجهود في لدعم القضية الفلسطينية، ما يعد دليلا صارخا على موقف مصر الثابت تجاه القضية عبر التاريخ في وقت السلم والحرب، كما أنّها دائما ما تدعو لإيجاد حلول سلمية وعادلة لتلك الأزمة.