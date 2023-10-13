جامعة القاهرة: المدن الجامعية استعدت لاستقبال 14 ألف طالب

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المُدن الجامعية لجامعة القاهرة استعدت بكامل طاقتها لبدء العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب المغتربين البالغ عددهم نحو 14 ألف طالب وتسكينهم وفق جدول زمني مُحدد.

وأضاف «الخشت»، حرصنا على الاهتمام بالمدن الجامعية والعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات لجميع الطلاب المغتربين والوافدين حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على الإبداع والتميز.

المدن الجامعية جامعة القاهرة

و أضاف «الخشت» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة نجحت خلال السنوات الـ6 الأخيرة في تطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية وتحويلها إلى مدن جامعية ذكية لاستكمال عمليات التحول إلى جامعة من الجيل الرابع من خلال مشروع ضخم لتطويرها على 3 مراحل، وتم رفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بها وفق أحدث المواصفات الهندسية والخدمية، وتطوير مدخل المدينة، والنافورة، والمطعم، والمسجد، والحدائق، ومبنى المجلس العربي بالمدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، والاهتمام بالصيانة الدورية، وتركيب شبكة حماية مدنية طبقًا لأعلى المواصفات القياسية لتحقيق الأمان، بالإضافة إلى تركيب 4770 شاشة وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بغرف المدن الجامعية للطلاب، وجار استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية بها لتغطيتها بشبكة إنترنت قوية.