الخشت: قصر العيني الفرنساوي ينافس المستشفيات العالمية خلال 3 سنوات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أعلنت في وقت سابق، عن مشروع تطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»، ضمن مشروعها الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية، وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجنة علمية وفنية في يونيو الماضي، لوضع خطة شاملة لتطويره، خلال 3 سنوات حتى يصبح منافسا قويا لأرقى المستشفيات العالمية.

خطة تطوير شاملة لـ«قصر العيني الفرنساوي»

وأشار الخشت في تصريحات لـ«الوطن»، أن العمل في المشروع بدأ بالفعل منذ ذلك الوقت، من خلال إجراء دراسات علمية متخصصة، بالتعاون بين عديد من الجهات المُختصة، ووجهنا بالإسراع في تحصيل مديونيات المستشفى لدى الغير، وتطوير نظام التسويق وتحسين نظام الفندقة، وتشغيل المستشفى بكامل طاقته، ورفع مستوى الخدمة وتقديم أعلى قدر من العناية الطبية المتميزة والمتكاملة والاستمرار في تعميم النظم الإلكترونية.

100 مليون جنيه لدعم مستشفى «الفرنساوي»

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه جرى دعم مستشفي الفرنساوي العام الماضي فقط، بأكثر من 100 مليون جنيه، قائلاً: «بذلنا جهودًا كبيرة على مدار العام الأخير، لتوفير وتأمين الميزانية المُحددة لتمويل مشروع التطوير، ونجحنا في الحصول على 20 مليون جنيه تمويل من البنك الأهلي لصالح أعمال تطوير المستشفى، وتوقيع بروتوكول تعاون لدعم وتطوير العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعة بقيمة 160 مليون جنيه، لرفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفيات الجامعة عامة، ومن بينها مستشفى قصر العيني الفرنساوي، لنرى خلال 3 سنوات مستشفى الفرنساوي، منافسا قويا لأرقى المستشفيات العالمية».