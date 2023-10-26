تحذير لسكان الإسكندرية بسبب انقطاع المياه اليوم.. اعرف المواعيد

حذرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، سكان مناطق كبرى في الإسكندرية بسبب أعمال صيانة تتم ينتج عنها انقطاع المياه عن مناطقهم على امتداد 26 كيلو مترا غرب الإسكندرية اليوم، نظراً لترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 مللي المغذي للساحل الشمالي، ما سيؤدي إلى ضعف وانقطاع المياه، لذا يجب معرفة الموعد والأماكن لاتخاذ التدابير اللازمة.

أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان تحذيري عاجل من شركة مياه الشرب في الإسكندرية، للمواطنين مع فجر اليوم، فإن انقطاع المياه سيكون في 26 كيلو مترا غرب المدينة بالتحديد في المناطق من الكيلو 36 إلى الكيلو 62 بحري وقبلي طريق إسكندرية مطروح - رافع الحمام.

موعد انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم

وأكدت أن موعد انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم سيكون بدءًا من الـ12 ظهر اليوم الخميس، وستعود المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال ترحيل خط المياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، منوهةً بوجود تنكات مياه خاصة بالشركة، خلال تلك الفترة.