«مياه الإسكندرية» تحصل على 49 ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية للشركات

قال المهندس المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه في ظل اهتمام الشركة بالمجال الرياضي، ودعم قيم المنافسة ودورها في غرس الأخلاق الحميدة والعمل بروح الفريق، وكذلك تبادل الخبرات وخلق روح الأخوة والمحبة بين الزملاء على مستوى الشركات التابعة؛ شاركت فرق شركة مياه الإسكندرية الرياضية في بطولة الجمهورية للشركات رقم 56 بمدينة بورسعيد.

وأضاف أن الفرق شاركت بسبعة ألعاب هي: الملاكمة، وألعاب القوى، واختراق الضاحية، وتنس الطاولة، والشطرنج، وكرة القدم، وكرة السلة.

حققنا 49 ميدالية ذهبية

وتابع جابر، بأن تلك المشاركات أثمرت في النتائج النهائية للبطولة عن حصد شركة مياه الإسكندرية، 49 ميدالية، (24 ميدالية ذهبية، و14 فضية، و 11 برونزية)، وجاءت كالتالي:

- حصلت ألعاب القوى على عدد 37 ميدالية 19 ميدالية ذهبية ، 11 ميدالية فضية ، 7 ميدالية برونزية.

- حصلت الملاكمة على عدد 7 ميداليات، 3 ميدالية ذهبية، 2 ميدالية فضية، 2 ميدالية برونزية.

- حصلت اختراق الضاحية على الميدالية الذهبية.

- حصلت كرة القدم على الميدالية الذهبية.

- حصلت كرة السلة على الميدالية الفضية.

- حصلت الشطرنج على الميدالية البرونزية.

- حصلت تنس الطاولة على الميدالية البرونزية.

انتماء الموظفين للشركة

وأشار المهندس أحمد جابر، إلى أن شركة مياه الإسكندرية تولي اهتماما بالغا بممارسة الرياضة لعمال وموظفي الشركة، لخلق روح من التنافس الشريف، وإصرارهم على تحقيق بطولات والحصول على ميداليات يأتي نتيجة انتماءهم للشركة وسعيهم الدائم لرفع اسمها من خلال مشاركاتهم في البطولات المختلفة.