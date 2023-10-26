CBC تعرض تقارير نوعية عن دعم مصر للقضية الفلسطينية

بثت قناة CBC، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من التقارير المرئية في إطار خدمة تدعيم المحتوى المرئي والديجيتال وتقديم التقارير النوعية لزيادة الوعي للجمهور.

سلطت CBC، عبر تقاريرها التي نشرتها عبر منصاتها المختلفة، الضوء على جهود مصر الإغاثية في دعم أشقائنا في فلسطين، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتاريخ القاهرة الطويل في دعم الأشقاء.

كما سلطت التقارير الضوء على صمود غزة الذي يحاصر نتنياهو في إسرائيل، واستعرضت المظاهرات التي تجتاح إسرائيل ضد الحكومة بعد حـربها على قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن خطة CBC، برئاسة الكاتب الصحفي والإعلامي بشير حسن، في إطلاق تلفزيون ديجتال موسع يتضمن عدد كبير من البرامج المتخصصة والمتنوعة وتقدم محتوي متخصص في الديجتال بالإضافة إلى التقارير المرئية التي تناقش أهم أحداث الساعة.

وكانت قناة CBC قد أذاعت في وقت سابق عدد من اللقاءات الخاصة مع أبطال حرب أكتوبر عبر منصاتها الديجتال على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك تقارير خاصة عن حرب أكتوبر ونصر 1973.