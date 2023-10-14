عرض أولى حلقات مسلسل «ورق التوت» على cbc اليوم.. اعرف المواعيد

تُعرض أولى حلقات مسلسل «ورق التوت»، والمقرر عرضه على شاشة قنوات cbc، في الساعة 8 مساء اليوم السبت، حيث يضم عددًا كبيرًا من النجوم والشباب والوجوه الجديدة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، كما يتم عرضه على منصة «watch it» الإلكترونية.

أبطال مسلسل «ورق التوت»

مسلسل «ورق التوت» يشارك في بطولته شريف سلامة، وعمرو صلاح، وأسماء جلال، وثراء جبيل، وعادل أنور، وتامر مجدي، ويارا جبران، وسلوى عثمان، ونور خالد النبوي، ومصطفى منصور، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.

قصة مسلسل «ورق التوت»

يناقش مسلسل «ورق التوت» عددا من القضايا المهمة، ويطرح عددا من الموضوعات التي تتعلق بالعنف الأسرى وختان الإناث، فضلًا عن التقاء مجموعة من عشاق الفن في مكان واحد حيث يجمعهم العمل والدراسة.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل «ورق التوت»

مواعيد عرض مسلسل «ورق التوت» ستكون من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة على قناة cbc دراما في الساعة 11 مساءً.