أستاذ سياسة لـ«الشاهد»: السلام مع إسرائيل مجرد «وقف مؤقت للحرب»

قال الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنَّ الشعب المصري يرى في اتفاقية السلام مع إسرائيل، مجرد وقف مؤقت للحرب، وأنّ القضية الفلسطينية هي فيصل السلام مع إسرائيل، ودون حل هذه القضية لن تكون هناك علاقات طبيعية.

«محمد»: تعامل مصر الرسمي مع العدوان على غزة واضح

وأضاف «محمد»، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ التعامل المصري مع العدوان الحالي مع غزة، كان واضحًا في الشق الرسمي، حين قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هذا تجاوز حد الدفاع عن النفس، وحين رفضت مصر عبور مزدوجي الجنسية من معبر رفح دون دخول المساعدات، ورد الفعل الشعبي كان واضحا في المظاهرات الرافضة للعدوان.

الإعلام الأمريكي قدوة لنظيره الغربي

وأوضح أن الإعلام الأمريكي هو قدوة للإعلام الغربي، والرواية الكاذبة عن ذبح حماس للأطفال تناقلتها وسائل الإعلام، بل وتناقلها الرئيس الأمريكي نفسه ووزير خارجيته، حتى بعد إثبات كذبها، وهذا سببه أننا دائمًا نرى إسرائيل الولاية الأمريكية رقم 51، فأمريكا حين تدافع عن إسرائيل هي تدافع عن نفسها.