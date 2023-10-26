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مظاهرات تضامنية في الأرجنتين لدعم الشعب الفلسطيني

كتب:

منى صلاح
07:20 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
حرب غزة

حرب غزة

أفاد بيان لقناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ الآلاف في الأرجنتين ينظمون مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين، وللتعبير عن رفضهم ممارسات سلطات الاحتلال القمعية ضد المدنيين الأبرياء.

التظاهرات للتنديد بأعمال العنف والإبادة ضد المدنيين في غزة

ووفقًا للقاهرة الإخبارية، تشهد غزة تضامنا عالميا، بسبب ما يعانيه شعبها من تجويع وحصار وقصف متواصل من قبل العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف المدنيين العزل، وراح ضحيته الآلاف أغلبهم من الأطفال والنساء.

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بقلم منى صلاح