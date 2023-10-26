أستاذ في العلوم السياسية: زيارة جوتيريش إلى معبر رفح غيرت موقفه تجاه غزة

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أسلحة لأول مرة في الحرب على قطاع غزة، مندداَ بهذه الانتهاكات التي تُمارس ضد المدنيين العزل.

«الرقب»: لا تزال رواية الاحتلال مسيطرة على أذهان الغرب

وأضاف «الرقب»، خلال مقابلة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقنية زووم، صباح اليوم الخميس، أنَّه يمكن من خلال كلمات ممثلي الدول بمجلس الأمن بالجلسة الخاصة أمس، استشفاف أنه لا تزال الرواية التي حاول الاحتلال تمريرها هي الأغلب عن الأحداث الجارية في قطاع غزة، مستخدما أساليبه في عرض القضية من وجهة نظره وأسلوب المظلومية التاريخية الذي يصدقه معظم دول الغرب.

«جوتيريش» يغير موقفه تجاه قضية فلسطين

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنَّ الرواية الراسخة في معظم رؤوس دول الغرب تتحدث عن قتل أطفال واغتصاب نساء، وظهر خلال كلماتهم بالجلسة الخاصة في مجلس الأمن، إلا أنَّ موقف السكرتير العام للأمم المتحدة، جوتيريش، هو الوحيد الذي تغير موقفه وفقا لأمرين؛ الأول ذهابه إلى معبر رفح ورأى في غزة سجن كبير يعاني أهله، والثاني هو اشتراكه في مؤتمر القاهرة للسلام واستماعه إلى حقيقة الواقع والأسباب والدوافع الحقيقية وراء أحداث يوم 7 أكتوبر.