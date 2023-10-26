هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب اليونان

ضربت هزة أرضية اليونان، اليوم الخميس، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وبعمق 5 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، تفاصيل الهزة، وقال إن هزة اليونان اليوم، وقعت بؤرتها على مسافة 84 كيلومترا غرب مدينة بيرايوس جنوب غرب عاصمة البلاد أثينا.

كما أضافت بيانات مركز رصد الزلازل، أنّ هناك هزة أرضية ضربت اليونان اليوم على مسافة 22 كيلومترا شمال مدينة كياتو بالجزء الشمالي من إقليم كورينثيا بشبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية.