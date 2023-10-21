هزة أرضية بقوة 3.7 درجة تضرب اليونان

ضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، جنوب دولة اليونان المطلة على البحر المتوسط، على عمق 16 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان على مسافة 168 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة إيراكليو جنوب البلاد.

كما أظهرت بيانات مركز الزلازل، ووقع بؤة هزة أرضية ضربت جنوب اليونان على مسافة 81 كيلومترا جنوب غرب مدينة أداماس.