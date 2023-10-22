هزة أرضية تضرب اليونان بقوة 2.7 درجة

ضربت هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، مدينة باتراس غرب اليونان، على مسافة 112 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي، وفق ما أظهرته بيانات مركز رصد ال الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ عمق هزة أرضية ضربت اليونان وقعت على عمق 5 كيلومترات، مشيرا إلى أنّ البؤرة وقعت على مسافة 10 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الغربي من جزيرة ليفكادا على الساحل الغربي للبر الرئيسي اليوناني.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 14 كيلومترا، اليونان، على مسافة كيلومتر شمال غرب مدينة ستافوروس، وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.