خريطة أماكن الضباب في المحافظات و7 نصائح لتجنب الحوادث بسببه

تشهد عدة طرق، اليوم، زيادة كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على العديد من الطرق المؤدية من وإلى عدة محافظات، والتي تتسبب في انعدام الرؤية، أو انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين وأصحاب السيارات من القيادة بسرعة على الطرق طوال ظهور الضباب، موجهةً عدة نصائح لهم لتجنب التعرض أو التسبب في وقوع حوادث.

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن ظاهرة الضباب، وأسبابها، وطرق القيادة الآمنة على الطرق التي يغمرها الضباب.

ما هو سبب حدوث الضباب؟

وظاهرة الضباب هي إحدى الظواهر طبيعية، يحدث بسبب تشبع الهواء ببخار الماء خصوصًا في المناطق القريبة من المسطحات المائية، وهو يُشبه خروج البخار من فم الانسان خلال الشتاء بسبب تعرض النفس للسخونة خلال خروجه من الجهاز التنفسي ويخرج مصطحبًا الماء المتبخر من سطح الرئتين، ويختلط بالهواء البارد الموجود بالمحيط، فور خروجه من الفم.

متى يختفي الضباب؟

ويختفي الضباب ويتلاشى بالتزامن مع ظهور الشمس، وسخونة أشعتها فتتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة، وانتهاء البخار، فضلًا عن زيادة سرعة الرياح.

خريطة الضباب على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تتحول إلى ضباب على بعض الطرق الزراعية، والقريبة من المحطات المائية، والمسطحات المائية على طرق القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، والوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء.

وتصل نسبة مستوى الرؤية الأفقية طبقًا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى 2000 متر على طرق القاهرة الكبرى، و3 آلاف مترًا على طرق محافظة الإسكندرية.

7 نصائح للقيادة الآمنة خلال الضباب

ونصحت الأرصاد الجوية، السائقين وقائدي السيارات الملاكي، بإتبّاع عدة نصائح خلال القيادة على الطرق المتأثرة بظاهرة الضباب وذلك من خلال.

- القيادة بهدوء تام وتجنب السرعة تمامًا.

- عدم قيادة السيارة في حالة انعدام الرؤية.

- الحرص على تشغيل كشافات الشبورة المائية طوال الطريق.

- زيادة المسافة بين السيارة وباقي السيارات من الأمام والخلف والجانبين.

- الحرص على استعمال مسّاحات الزجاج بصورة مستمرة.

- فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة وانعدام الرؤية بداخلها.

- استخدام آلة التنبيه بين الحين والآخر، ليشعر السائقين الآخرين بقربك منهم.