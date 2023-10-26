هزة أرضية بقوة 2.4 درجة تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر وبعمق 5 كيلومترات، شرق تركيا اليوم، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني إن هزة شرق تركيا وقعت على مسافة 49 كيلومترا شرق مدينة ملطية، بمنطقة شرق الأناضول.

وأظهرت بيانات المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، وقوع بؤرة هزة شرق تركيا على مسافة 14 كيلومترا غرب دوجانيول.