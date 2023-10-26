«الهجرة» لأبناء الجاليات المصرية في الخارج: صوتكم أمانة لرسم مستقبل مصر

دعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبناء الجاليات المصرية حول العالم، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا مهمًا، قائلة: «احرصوا على أن تكونوا صوتًا فاعلًا لمصر، صوتكم أمانة لرسم مستقبل وطنكم».

وأكدت الوزيرة أنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة بمثابة عرس ديمقراطي مصري كبير، ومن المهم أن يدلي كل مصري في الخارج - له حق الانتخاب - بصوته في هذه الانتخابات.

وأوضحت جندي في بيان عنها، أنّ وزارة الهجرة من المقرر أن تنشئ غرفة عمليات لتتابع تصويت أبناء الجاليات المصرية حول العالم في الانتخابات، وتجيب على أسئلتهم واستفساراتهم، في خطوة نحو تذليل أي عقبات أو تحديات أمام تصويت المصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، والتصويت في جولة الإعادة سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير المقبل.

وتابعت أنّها أكدت خلال اجتماعها برئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أنّ اختيار الهيئة لهذه الأيام حتى يكون المصريين بالخارج في إجازتهم الأسبوعية، وبالتالي لن تصبح هناك أي مشكلة في ذهابهم إلى اللجان الانتخابية، والتي ستكون مقراتها في السفارات والقنصليات المصرية في كل دولة.

ووجّه رئيس الهيئة، بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج، والإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج أثناء تصويتهم، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت.

واختتمت الوزيرة، أنّها ستطرح مجموعة من الفيديوهات تجيب من خلالها على الأسئلة الشائعة عن التصويت في الانتخابات، حتى يكون كل المصريين في الخارج على علم ودراية بكل ما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.