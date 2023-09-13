كتلة الحوار والمصري الديمقراطي يجتمعان لبحث الانتخابات الرئاسية القادمة

التقت قيادات من كتلة الحوار، اليوم الأربعاء، بأعضاء من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لمناقشة الانتخابات الرئاسية القادمة والأجواء المصاحبة لها؛ والآمال المنعقدة عليها في التحول الديمقراطي.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

واتفقت وجهات نظر الطرفين على ضرورة المشاركة الإيجابية، وتهيئة المناخ لعقد انتخابات تؤسس لمشاركة واسعة؛ وأهمية المساهمة في صناعة هذا المناخ.

حضر الاجتماع الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار، ومن مجلس الأمناء النائبة مارجريت عازر والمهندس حسام علي، وسوزان حرفي والدكتور محمد الكرماني، والدكتور محمد عبدالمجيد، والدكتور رامي الجالي.

ومن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي شارك كل من فريد زهران رئيس الحزب، وأميرة صابر نائب رئيس الحزب، وأحمد فوزي عضو الهيئة العليا، ودكتور محمد سالم أمين الشؤون البرلمانية.

تشكيل تيار سياسي ديمقراطي

وقد اقترحت الكتلة تشكيل تيار سياسي ديمقراطي يضم عددا من أحزاب الوسط، يقف خلف مرشح واحد؛ وتكون حملته الانتخابية أول الأنشطة التأسيسية لهذا التيار.. واتفق الطرفان على دراسة المقترحات والبدائل مع استمرار التنسيق والتشاور.