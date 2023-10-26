قوات إسرائيلية خاصة تقتحم منزلا في طوباس بالضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة، في اليوم الـ20 من عملية «السيوف الحديدية»، حيث اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية صباح اليوم، منزلا في طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقالات اليومية، التي زادت وتيرتها منذ 7 أكتوبر الجاري، حيث اعتقلت فجر اليوم 7 فلسطينيين من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 فلسطينيا من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.

وفي الأغوار الشمالية، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها عند «حاجز الحمرا» العسكري، واعتقلت خلال الساعات القليلة الماضية، 30 فلسطينيا بينهم 5 سيدات، من محافظة الخليل.