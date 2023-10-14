حزب «الشعب الجمهوري» يعلن تضامنه مع المقاومة الفلسطينية

أعرب حزب «الشعب الجمهوري» عن دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في المُقاومة من أجل استعادة حقه المسلوب وأرضه المُحتلة، ومُواجهة ما جرى من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي المُحتلة من قبل الكيان المُحتل خلال الفترات الماضية والتي أدت إلى توتر الأوضاع على الأراضي الفلسطينية.

القضاء على القضية الفلسطينية

أكد الحزب، في بيان، رفضه لدعوات الكيان المُحتل بتوجيه أهالي غزة نحو الحدود المصرية، لأن هذه الخطوة تتضمن نوايا خبيثة للقضاء على القضية الفلسطينية التي تُعد من أهم القضايا التي يُوليها الوطن العربي بأكمله أهمية كبرى، ولن يتخل يوماً عن مُساندتها، فالقدس ستظل في قلوب العرب جميعاً حتى يوم الساعة.

وطالب الحزب المُجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك فوراً لحل القضية الفلسطينية وإعادة الحقوق لأصحابها.