حزب الشعب الجمهوري يتضامن مع الموقف المصري لدعم فلسطين

أكدت حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، عن رفض حزب الشعب الجمهوري، تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسرياً خارج أراضيهم بعد القصف الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي.

حزب الشعب الجمهوري يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي

وشدد حزب الشعب الجمهوري على تضامنه وتأييده لما تضمنه الموقف المصري من المطالبة بإجراءات عاجلة وحاسمة، أبرزها الوقوف الفوري للعمليات العسكرية واستهداف الفلسطينيين المدنيين، وسرعة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإغاثية والإنسانية لغزة، وارتكاز القضية الفلسطينية على حل الدولتين طبقا للمرجعيات الدولية.

حزب الشعب الجمهوري: نرفض تصفية القضية الفلسطينية

وأعلن الحزب رفض تصفية القضية الفلسطينية عسكريا بدفع الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا خارج أراضيهم، وطلب وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة لتجنب التداعيات الخطيرة والجسيمة لهذا العمل على السلم والأمن الدوليين.