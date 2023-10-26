رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس في الضفة الغربية

كتب:

هانى حسن
09:55 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس في الضفة الغربية، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، اندلع على أثرها مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية. 

اقرأ المزيد:

جيش الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة يعلقان على نقص الوقود في قطاع غزة

الأمم المتحدة: قطاع غزة شهد 16 عاما من تراجع التنمية

«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تستخدم الرصاص المحرم دوليا ضد الفلسطينيين

«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تشن حربا شرسة على مدن الضفة الغربية
بقلم هانى حسن