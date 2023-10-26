قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس في الضفة الغربية، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة، اندلع على أثرها مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.