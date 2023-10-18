«سوهاج» تستعد لاستقبال لجنة «الأعلى للجامعات» لاعتماد كلية البحوث البيئية

تستعد جامعة سوهاج لزيارة لجنة المجلس الأعلى للجامعات، للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لبدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، الاثنين المقبل.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن هذه الكلية فريدة من نوعها على مستوى وسط وجنوب الصعيد، وتعد إضافة قوية للجامعة وللمجتمع الخارجي.

وأكد «النعماني» في بيان، أهمية الدعم الهائل الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء عدد من الكليات الجديدة، بهدف إعداد وتخريج كوادر متميزة في العديد من التخصصات البيئية التي تخدم المجتمع في شتى المجالات، وتلبي متطلبات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الكلية ستؤهل الطلاب للعمل في عدد من التخصصات مثل الرقابة البيئية، تقييم الأثر البيئي، تكنولوجيا صناعة السكر، تكنولوجيا صناعة الأسمنت، تكنولوجيا تنقية مياه الشرب والصرف، تكنولوجيا التعدين والبترول، السلامة والصحة المهنية، الاستزراع السمكي وتكنولوجيا المصايد، إدارة المخاطر البيئية، تكنولوجيا النانو واستخدامها في مختلف المجالات، إلى جانب نظم المعلومات والنمذجة البيئية والتنوع الحيوي والاستدامة البيئية.

وأشار حمدي حسانين أستاذ بكلية العلوم، إلى أن الزيارة ستتضمن تفقد المبني وتقييم مقومات الكلية وتجهيزاتها، والوقوف على مدى ملاءمة إمكانات الكلية لأداء العملية التعليمية بأعلى مستوى من الجودة.