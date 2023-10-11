«الأعلى للجامعات»: تسكين أكثر من 120 ألف طالب في الكليات الخاصة والأهلية

أعلنت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه جرى الانتهاء من أعمال تنسيق تسكين أكثر من 120 ألف طالب بمختلف الكليات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أن مرحلة التقدم للالتحاق بمختلف الكليات انتهت، وأن الدراسة منتظمة حاليا في جميع الأقسام.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأضافت المصادر في وزارة التعليم العالي خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام العمل في مختلف الكليات وفقا للضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

درجات علمية مختلفة للطلاب

وأشارت إلى أن هناك متابعة لحظية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات لسير أعمال وانتظام الكليات والجامعات الخاصة، منوها بأن الجامعات الخاصة المتواجد داخل مصر معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وتمنح درجات علمية مختلفة للطلاب.