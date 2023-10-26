رئيس شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا بسبب الأزمات والصراعات

ارتفاعات عالمية شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، بعد تأثرها بتطورات الأحكداث في غزة، ما أدى إلى حدوث تحركات في الأسعار في أسواق المعدن الأصفر عالميًا.

جيد: الحروب الدائرة حاليا أثرت بشده على حالة عدم الاستقرار

وقال هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنّ الشعبة لاحظت وجود ارتفاع في سعر أونصة الذهب عالميًا، بسبب الحرب الدائر رحاها ما بين الفلسطينيين وإسرائيل، وكذا الأزمة «الروسية - الأوكرانية».

وأضاف «جيد»، لـ«الوطن»، أن الارتفاع في أسعار الذهب عالميا كان سببه الحروب الجارية حاليا، حيث دائما ما يتأثر سعر المعدن الأصفر بشكل كبير بحالة عدم الاستقرار التي قد تشهدها بعض الدول، مشيرا إلى أن الأزمات والصراعات الأخيرة كان لها عظيم الأثر في ارتفاع سعر المنتج عالميا.

وأوضح أن التوترات السياسية تنبئ بعدم انخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة الراهنة، إلا إذا توقفت الحرب الدائرة حاليًا في فلسطين وأوكرانيا وغيرها من الدول المتصارعه عالميًا، حيث إنّه حال التوصل إلى حل فيما يخص تلك الحروب فسيهبط سعر الذهب في الأسواق.