سعر الذهب اليوم السبت في نهاية التعاملات.. اعرف عيار 21 بكام

سجل سعر الذهب في مصر تذبذبا سعريا خلال فترة التعاملات ما بين أمس الجمعة واليوم، حيث انخفض سعر الذهب مقارنة بالأمس أكثر من 35 جنيها في الأعيرة المختلفة، غير أنه حقق ارتفاعا طفيفا في نهاية التعاملات المسائية، مقارنة ببداية التعاملات الصباحية اليوم، حيث استقر سعر الجرام عيار 21 عند نحو 2430 جنيهًا للشراء، في محلات الصاغة، دون مصنعية أو ضريبة، وفقاً للشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الذهب الآن مباشر في مصر، مع ثبات سعر الجرام عيار 21، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً نحو 2430 جينهات.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة نحو 2777 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2083 جنيها.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم نحو 1620 جنيها.

- وبلغ سعر الذهب الآن مباشر في مصر وعيار 21 يسجل 2430 جنيها، كما أنّ سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 1389 جنيها.

- وصل سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يبلغ 19 ألفًا و440 جنيها.

- سعر الأونصة وصل إلى 1981 دولارا.