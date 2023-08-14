حبس المتهمين بسرقة المشغولات الذهبية في القاهرة.. اعرف العقوبة القانونية

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمين بسرقة المشغولات الذهبية بالقاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط المتهمين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس، وتم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما شخصان.

كما تبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين قاما بسرقة قطعتي سلاح ناري مرخصتين، و3 طبنجات صوت، وطلقات، ومشغولات ذهبية، ومبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، ومتعلقات شخصية وأجهزة ومقتنيات من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتم إعادة المشغولات الذهبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

العقوبة المتوقعة علي المتهمين

أما عن العقوبة القانونية، يوضح عبد الله محمد، المحامي، لـ«الوطن» أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أنه من يرتكب واقعة السرقة يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف أن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.