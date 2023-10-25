تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 اليوم.. ما السبب؟

في هبوط مفاجئ سجلت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا بلغ نحو 10 جنيهات في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 25-10-2023، في أسواق المعدن الأصفر ومحلات الصاغة والمجوهرات، وفقما أعلنت الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم 25-10-2023، الأربعاء، خلال نهاية التعاملات، حالة من الهبوط في محلات الصاغة، خاصة جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا بين المواطنين مقارنة بأسعار الذهب في بداية التعاملات ومنتصف تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 21

وترصد «الوطن» أسعار الذهب عيار 21، في نهاية التعاملات اليوم، حيث سجل الجرام نحو 2610 جنيهات للشراء، و2590 للبيع في محلات الصاغة، يضاف إليها المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2983 جنيهاً للشراء، و2960 جنيهاً للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2237 جنيها للشراء، و2217 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1740 جنيها للشراء، و1723 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و880 جنيها،

وفي الأسواق العالمية سجلت الأونصة 1983 دولاراً.