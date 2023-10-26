رئيس جهاز شؤون البيئة يدعو الدول العربية إلى التكاتف لمواجهة تغير المناخ

أعرب الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، عن تطلعه في أن يحقق المنتدى العربي للبيئة في دورته الثانية والتي تستضيفه سلطنة عمان، النجاح والطموحات المرجوة في استعادة الأنظمة البيئية، والحفاظ على بيئة طبيعية عربية سليمة لحاضر ومستقبل الأجيال القادمة، مؤكدًا ضرورة التكاتف والتآزر من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تتعلق بالأزمات المناخية والنظم الأيكولجية والتلوث العابر للحدود.

إطلاق مبادرات تخدم العمل البيئي على الساحة الدولية

وأشار إلى أنّ المنطقة العربية تشهد حضورًا واضحًا حيث أصبحت تساهم بفاعلية فى صياغة برنامج العمل البيئي الدولي من خلال إطلاق مبادرات تخدم العمل البيئي على المستويات المختلفة، واستضافة أهم الفعاليات البيئية على الساحة الدولية ومنها استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضى، وكذا استضافة الإمارات للنسخة التالية من المؤتمر COP28 مطلع الشهر المقبل.

المنتدى العربي للبيئة أُنشىء بناء على قرار مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، في 14 أكتوبر 2021، وكلَّف المجلس الأمانة الفنية بالتنسيق مع المؤسسات العربية والدولية الراغبة في المشاركة والتنظيم، واستضافت مصر الدورة الأولى للمنتدى (AFEN) في أكتوبر 2022.