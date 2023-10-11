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هاني شاكر يستعد لحفل غنائي في أبو ظبي 4 نوفمبر المقبل

كتب:

ياسمين محمود
10:23 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
هاني شاكر

هاني شاكر

اعلن الفنان هاني شاكر عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» استعداده لإحياء حفل غنائي في أبو ظبي بمهرجان الفن الجميل في شهر نوفمبر المقبل.

ونشر هاني شاكر البوستر الدعائي للحفل المقرر إقامته 4 نوفمبر المقبل.

أغنية بلاد البخت

وحقق الفنان هاني شاكر نجاحا كبيرا بأغنية بلاد البخت التي طرحها منذ أيام واقتربت من تحقيق اول مليون مشاهدة عبر قناته على اليوتيوب.

أغنية «بلاد البخت» من كلمات كريم حكيم، ألحان مصطفى شكري، توزيع ميدو مزيكا، وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»

كلمات أغنية بلاد البخت

وتقول كلمات أغنية بلاد البخت: «قليل البخت لو سافر بلاد البخت هيرجع منها شايل نحس برضه في يخت ده إيده على الدهب تتحط يبقى تراب.. يخبّط على الحظوظ تقفل في وشه الباب.. في ناس حظوظ ف السما وناس حظوظهم تحت».

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