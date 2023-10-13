هاني شاكر يدعم فلسطين بمقطع غنائي: الشعب العربي في صفي (فيديو)

دعم الفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، الشعب الفلسطيني والذي تعرض منذ أيام لهجمات متتالية من قوات الاحتلال الإسرائيلي نتج عنها الآلاف من الضحايا منهم نساء وأطفال.

هاني شاكر: أنا عربي ورافض صمتي

ونشر هاني شاكر مقطع أغنية «أنا عربي»، معلقا: «أنا عربي ورافض صمتي كاتم إحساس جوايا والشعب العربي في صفي هقول ويرد ورايا».

هاني شاكر ينعى شهداء فلسطين

كما حرص الفنان هاني شاكر منذ ساعات على نعي شهداء فلسطين عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «خالص العزاء إلى الشعب الفلسطيني الحبيب في شهداء غزة الاحرار وخالص التمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين وقلوبنا مع المناضلين في فلسطين ودائماً القدس عربية».

الهجمات الإسرائيلية علي غزة

وبدأ جيش الاحتلال الهجمات المتتالية على غزة منذ أيام، حسبما مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، منى عوكل، أن عدداً من الشهداء سقطوا في «بيت حانون»، في شمال شرق قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مختلف مدن وبلدات القطاع الفلسطيني.