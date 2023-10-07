هاني شاكر يقترب من أول مليون مشاهدة بأغنية «بلاد البخت» على «يوتيوب»

اقترب الفنان هاني شاكر من تحقيق أول مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة «بلاد البخت»، والتي طرحها منذ 9 أيام، عبر قناته على «يوتيوب».

أغنية «بلاد البخت» من كلمات كريم حكيم، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع ميدو مزيكا، وإنتاج محمد علام «كيوب ميوزك».

كلمات أغنية قليل البخت

وتقول كلمات أغنية بلاد البخت: قليل البخت لو سافر بلاد البخت…هيرجع منها شايل نحس برضه في يخت…ده إيده على الدهب تتحط يبقى تراب..يخبّط عالحظوظ تقفل في وشه الباب..في ناس حظوظ ف السما وناس حظوظهم تحت،قليل البخت لو يطلعله 100 ماردفانوس الحظ من إيده يقوم مكسور،يقول الحظ بكرة وكل شئ وارد،يشوف أحلامه قطعت فجأة ميا ونور.