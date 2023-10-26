أول رد من مطعم «ماكدونالدز» على وضع ألوان علم إسرائيل على شعاره

تداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي صورًا لوجبات المطعم الشهير «ماكدونالدز» داخل مصر، أثناء تغطيتها بألوان علم إسرائيل، ما أثار حفيظة العديد من رواده.

حقيقة تغيير لوجو ماكدونالدز لدعم الكيان الإسرائيلي

تواصلت «الوطن» مع الشركة للتأكد من حقيقة تغيير الشعار الخاص بـ«ماكدونالدز» الذي اشتهر بلونيه الأحمر والأصفر، وتحويلهما إلى أزرق وأبيض لدعم إسرائيل، والتي نفت بشكل قاطع ونهائي الكلام المتداول.

وأكدت الشركة أنّ الصور المنتشرة على منصّات التواصل غير صحيحة، مضيفة «المطعم مصري ويدعم القضية الفلسطينية، ومن المستحيل اتخاذ مثل هذا القرار تحت أي ظرف».

نفي شائعات تغيير لوجو ماكدونالدز

وأضاف المسؤولون عن الفرع: «الفروع الخاصة بالمطعم لا تقدم غلافًا لتغطية الوجبات، إذ ذهبت منذ مدة لتقديم الوجبات والسندوتشات دون غلاف من الأساس، في جميع الفروع داخل مصر، إلى جانب وضع علم فلسطين دعمًا لأهالي فلسطين على مدخل الفرع الذي اتُهم بدعم إسرائيل».

وتواجه بعض الشركات غير المصرية حملات مقاطعة واسعة، دعمًا للقضية الفلسطينية، في ظل دعم بعض الحكومات والدول لقرارات والتدخلات العسكرية للكيان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر المنقضي، حتى تلك اللحظة، الأمر الذي رافقه بيانات موحدة من قبل فروع الشركات المتورطة في دعم كيان الاحتلال، بالتأكيد على دعمها الكامل لأهالي فلسطين المحتلة، في مصابهم الجلل، إثر القصف المتواصل الذي خلف ما يزيد عن 7 آلاف شهيدًا.

فروع ماكدونالدز في مصر، بدأت تتفاعل مع القضية الفلسطينية، من خلال وضع أعلام فلسطين على واجهة المطاعم الخاصة بها، تأكيدًا على الوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطين، بعدما اعتزم مسؤولي الفرع الكائن داخل مستوطنات إسرائيل، بدعم جيش الاحتلال من خلال تقديم وجبات مجانية للجنود والمصابين جراء قصف حركة حماس يوم 7 أكتوبر.